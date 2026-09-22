Чтобы сохранить ослабевающие позиции в мировой экономике, страны Запада применяют "нечистоплотные приемы". Они боятся честной конкуренции, так как видят, что проигрывают гонку быстро развивающимся странам. Такое заявление сделал глава МИД России.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"В экономике Запад откровенно проигрывает, причем проигрывает в рамках системы, которую он сам создавал и долгие десятилетия рекламировал всем остальным странам нашей планеты под лозунгом глобализации, свободной конкуренции, неприкосновенности собственности, свободной игры рыночных сил и так далее. Все это было принесено в жертву мгновенно, как только Запад понял, что страны мирового большинства, прежде всего Китайская Народная Республика, но и другие быстро развивающиеся экономики, обыгрывают Запад на его же поле по его же правилам. Тут же в ход пошли нечестные методы: санкции, тарифы, обвинения со стороны европейцев".

Раздувание фейков: двойные стандарты Запада в информационной политике

Российский дипломат отметил модную тенденцию западных медиа - бездоказательно возлагать "вину" на Москву. В том числе за появление в Европе неких дронов, которые и к России не относятся, а иногда и вовсе даже не дроны. Весь смысл западной информационной политики - быстро "состряпать" фейк, раздуть его до вселенской катастрофы и, естественно, перекрыть доступ к альтернативным сведениям об этом эпизоде.

Также Сергей Лавров отметил, что среди излюбленных тактик западных СМИ - не обращать внимание на те инциденты, что им "не играют на руку". В пример он привел трагедию в Старобельске, которая напрочь проигнорирована западной прессой.