Глава МИД Украины извинился перед Ираном

В Киеве попытались сдать назад после предупреждения со стороны Тегерана. Как только Иран объявил Украину законной военной целью за атаку на гражданское судно в Каспийском море, глава украинского МИД поспешил позвонить министру иностранных дел Исламской Республики Арагчи.

В телефонном разговоре Сибига начал оправдываться, заявив, что Киев якобы никогда не имел целей наносить удары по мирным судам. Однако самое ироничное, что об этой атаке накануне хвастливо объявил сам Зеленский, явно пытавшийся таким образом выслужиться перед Трампом перед их встречей.

Впрочем, глава МИД Ирана оправдания выслушал и даже сделал вид, что извинения приняты, но потребовал от Киева полного возмещения материального ущерба, подчеркнув, что любая атака на граждан или интересы Ирана неприемлема.