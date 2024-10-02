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Глава МИД Японии предложил создать аналог НАТО
"В мире может появиться азиатская версия НАТО" - такую идею высказал новый глава МИД Японии.
По мнению Такэси Ивая, этот вариант необходимо тщательно изучить в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Такэси Ивая, министр иностранных дел Японии:
"Обстановка вокруг Японии сейчас самая суровая со времен войны. Думаю, самое главное сейчас - построить многоуровневую сеть отношений со странами-единомышленниками и союзниками. Мы хотели бы таким образом повысить наш потенциал сдерживания"
В свете украинского конфликта дипломат отметил, что его правительство настроено на продолжение поддержки Киева, но заметил, что идея "азиатского НАТО не направлена на определенную страну".
Он также признал, что прямо сейчас в Азии будет сложно создать механизм, предполагающий обязательство взаимной обороны.
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