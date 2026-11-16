Глава минобороны Великобритании неожиданно призвал завершить конфликт в Украине дипломатическим путем. По его словам, Лондон координирует действия с Киевом и Вашингтоном, пока переговоры находятся на предварительной стадии.

Уэс Стритинг, министр обороны Великобритании:

"Мы поддерживаем тесный контакт с нашими украинскими союзниками и американскими партнерами, пока переговоры продолжаются и находятся на предварительной стадии. Наша позиция предельно ясна: необходимо достичь мира путем переговоров, положить конец этой войне. При этом условия мира должны быть приемлемы для Украины".

Впрочем, миротворческая риторика Лондона на деле расходится с реальными шагами. Британия уже выделила Киеву более 45 млрд долларов и намерена финансировать ВСУ еще много лет. Параллельно в Королевстве расширяют подготовку украинских военных, а вместе с Парижем обсуждают отправку контингента в Украину вопреки жестким предупреждениям Москвы.