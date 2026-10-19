Глава МВД Франции подал в отставку на фоне протестов

Глава МВД на фоне протестов во Франции подал в отставку, сообщает французский новостной телеканал. Однако Эммануэль Макрон отказался ее принять.

Отмечается, что министру в нынешнем контексте поручено принять новые меры "для борьбы с головорезами".

Сам Макрон при этом снимает с себя ответственность за полицейское насилие. Париж разделяет возмущение мирных граждан высокими ценами на топливо, но причина всему - вспыхнувшая война в Иране, к которой власти Франции не имеют отношения, отметил политик в обращении к нации.

За выходные по всей стране задержаны почти 2,4 тыс. человек. Силовики без разбора хватали людей, и применяли к ним жесткие методы подавления. Ранения получили более 80 протестующих.

Медики фиксировали у пострадавших травмы головы от ударов дубинками, химические ожоги глаз от слезоточивого газа и ушибы от применения водометов.