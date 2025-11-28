Глава офиса Зеленского Андрей Ермак написал заявление об отставке. 28 ноября сотрудники НАБУ провели у него обыски как в правительственном квартале, так и в квартире.

Примечательно, что только накануне Ермак выступил с заявлением, в котором фактически отвергал возможность принятия мирного плана, предложенного Дональдом Трампом. Учитывая, что антикоррупционные структуры в Украине находятся под фактическим контролем американцев, старшие товарищи, очевидно, решили направить на путь истинный слишком самоуверенного украинского серого кардинала.

Ситуацией решил воспользоваться экс-президент Украины Петр Порошенко. Его партия "Европейская солидарность" выступила за немедленный созыв заседания Верховной рады, призвала сменить руководство и очистить состав возглавляемой Ермаком делегации на переговорах по урегулированию. Зеленский уже сообщил, что делегацию теперь представят начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, а также работники МИД и разведки.

Резонансный скандал громко обсуждается в мировых СМИ. Британский The Guardian считает, что обыски могут иметь серьезные последствия для Украины и мирных соглашений, над которыми работают США. Отмечено, что Ермак выполняет ряд важных функций, без него Зеленскому будет трудно управлять. Агентство Reuters полагает, что расследование, скорее всего, приведет к росту напряженности в отношениях между Зеленским и его политическими оппонентами. А The Telegraph отмечает, что скандал рискует сорвать переговоры о реализации мирного плана США.