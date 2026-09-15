Глава OpenAI тайно встретился с Трампом, чтобы предупредить об угрозах ИИ

Глава OpenAI тайно встретился с Трампом на съезде республиканцев. Пишут, что IT-магнат Сэм Альтман хотел донести до президента США, что дальнейшие разработки искусственного интеллекта - опасная затея.

То есть необходимо замедление, однако ограничений не будет. Несмотря на участившиеся случаи, что ни неделя, то тот или другой ведущий айтишник демонстративно увольняется и делает громкое заявление, что компании "играют жизнями людей", а разработчики "искренне верят, что ИИ может убить нас всех до конца десятилетия".

Президент США назвал все эти опасения "выдумкой", "аферой" и "нездоровым заговором". Он сравнил их с "расследованиями о связях с Россией" и "глобальным потеплением", а себя назвал "главным разоблачителем фейков".

В соцсети Truth Social он написал: "Против ИИ и центров обработки данных плетется нездоровый заговор, и единственный, кто этому рад, - это Китай. Кто победит в ИИ - победит во всем!"

Единственной защитой Трамп считает "сильного и умного президента" - с явным намеком на себя. Напомним, что в марте 2026-го Трамп подписал новую национальную стратегию по ИИ, которая делает ставку на ускорение, а не на торможение.