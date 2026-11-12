Глава Пентагона получил замечание от рядового на Арлингтонском кладбище

Глава Пентагона получил замечание от обычного военнослужащего. Неловкая ситуация произошла на Арлингтонском кладбище, где Пит Хегсет принимал участие в церемонии ко Дню ветеранов.

Министр фотографировался у мемориала Неизвестного солдата вместе со своей супругой и высокопоставленными членами его офиса. После съемки некоторые из них начали смеяться и разговаривать.

За это их отчитал караульный, напомнив об обязанности соблюдать тишину и проявлять уважение к памяти павших.