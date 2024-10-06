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Глава польского Генштаба: Польша должна готовить армию к полномасштабному конфликту
Польша должна готовить свою армию к полномасштабному конфликту, заявил глава польского Генштаба Веслав Кукула в интервью агентству Рейтерс.
По его словам, Польше понадобится гораздо большая армия, чем сейчас, ведь никто из европейцев не хочет проиграть войну. Агентство Рейтерс отмечает, что, по данным Минобороны страны, до конца года польская армия будет насчитывать более 207,5 тыс. солдат.
Кукула полагает, что уже с 2027 года интерес поляков к службе начнет снижаться, и командование вынуждено будет выбирать, стоит ли набирать больше новобранцев, чем предусмотрено бюджетом, за счет сокращения закупок военной техники.
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