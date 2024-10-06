Польша должна готовить свою армию к полномасштабному конфликту, заявил глава польского Генштаба Веслав Кукула в интервью агентству Рейтерс.

По его словам, Польше понадобится гораздо большая армия, чем сейчас, ведь никто из европейцев не хочет проиграть войну. Агентство Рейтерс отмечает, что, по данным Минобороны страны, до конца года польская армия будет насчитывать более 207,5 тыс. солдат.