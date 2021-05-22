Глава Apple дал показания по антимонопольному делу

Глава компании Apple Тим Кук давал сегодня показания в суде по антимонопольному делу. Иск на "яблочную" компанию подал разработчик приложений, который считает, что магазин App Store не только забирает до 30 % комиссии за покупки через свою платформу, но также блокирует любую возможность транзакций внутри приложений, которые минуют интерфейс магазина.



Судья был удивлен тому факту, что разработчики игр получают непропорционально мало за размещение своих продуктов в магазине приложений App Store. На что Тим Кук парировал, чтоApple предоставляет доступ к очень широкой аудитории потребителей и в этом заключается "справедливый баланс". Заседания суда продолжатся в понедельник.



