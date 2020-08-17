Глава Apple Тим Кук - новый миллиардер

Как сообщает Bloomberg, им стал глава Apple Тим Кук. Это произошло на фоне роста стоимости акций компании. В начале месяца они прибавили почти 5 % и стоят около 450 долларов за штуку. При этом эксперты не исключают, что на самом деле состояние Тима может быть меньше из-за анонимных пожертвований. Сегодня рыночная стоимость Apple достигла почти 2 триллионов долларов.



