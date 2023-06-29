Глава ЕК пообещала Зеленскому снять ограничения с украинской агропродукции

Не утихают страсти по украинской пшенице. Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии пообещала: импорт украинской агропродукции в Европу будет разблокирован. Президент Украины отметил, что Киев должен иметь возможность хотя бы транзита такой продукции. Предположительно, импорт будет разблокирован во второй половине сентября. Ранее ЕС продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ряд стран союза. Речь идет о пшенице, кукурузе, семенах рапса и подсолнечника. Причины - затоваривание украинской продукцией собственных рынков и как итог - недовольство местных фермеров.