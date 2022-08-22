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Глава евродипломатии не поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз россиянам
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Этот вопрос бурно обсуждается в недрах Еврокомиссии. Подробностей мало, но известно, что проблема буквально расколола единую Европу. Прибалты, финны и шведы яро стоят за запрет или ограничение на выдачу виз. Против - Германия, а также государства, живущие за счет туризма, вроде Крита и Греции. Решение на уровне ЕС может быть принято только единодушно, но шансов нет. Однако вполне вероятно, что отдельные страны Союза, по примеру Латвии и Финляндии, такой запрет все же введут. Российская сторона обещает зеркальные меры, а также указывает, что отказ в визах - это нарушение прав человека. Кроме того, это форма изоляции, которая разделит Старый Свет новым "железным занавесом".
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