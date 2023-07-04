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Глава Еврокомиссии потребовала удвоить помощь Киеву
Западные политики начинают истерично искать новые способы финансирования режима Зеленского. Глава Еврокомиссии потребовала, чтобы Евросоюз удвоил помощь Украине и обеспечил ее бесперебойное финансирование в ближайшие годы. Такое заявление сделала Урсула фон дер Ляйен во время торжественной церемонии, посвященной началу председательства Испании в Совете ЕС, призвав союзников создать фонд для поддержки Киевского режима объемом в 50 млрд евро. По ее словам, Брюссель должен поставить Киеву все необходимое для достижения победы в конфликте с Россией.
А вот в НАТО пока с помощью Киеву не спешат - выжидают. По крайней мере, в деле самолетов. Глава Военного комитета альянса Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения своего контрнаступления. В интервью LBC адмирал добавил, что до окончания наступления обучение украинских летчиков и технических специалистов, а также обеспечение логистической организации для самолетов попросту невозможно.
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