Глава Еврокомиссии потребовала удвоить помощь Киеву

Западные политики начинают истерично искать новые способы финансирования режима Зеленского. Глава Еврокомиссии потребовала, чтобы Евросоюз удвоил помощь Украине и обеспечил ее бесперебойное финансирование в ближайшие годы. Такое заявление сделала Урсула фон дер Ляйен во время торжественной церемонии, посвященной началу председательства Испании в Совете ЕС, призвав союзников создать фонд для поддержки Киевского режима объемом в 50 млрд евро. По ее словам, Брюссель должен поставить Киеву все необходимое для достижения победы в конфликте с Россией.

А вот в НАТО пока с помощью Киеву не спешат - выжидают. По крайней мере, в деле самолетов. Глава Военного комитета альянса Роб Бауэр заявил, что Украина не получит истребители F-16 до завершения своего контрнаступления. В интервью LBC адмирал добавил, что до окончания наступления обучение украинских летчиков и технических специалистов, а также обеспечение логистической организации для самолетов попросту невозможно.