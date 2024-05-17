Глава Еврокомиссии предстанет перед судом

Суд Льежа начинает рассмотрение иска против Урсулы фон дер Ляйен. Дело касается нарушений закупок вакцины в разгар пандемии. Еврочиновницу обвиняют в заключении контракта на приобретение вакцины компании Pfizer, испытания которой еще не были завершены, без согласования со странами ЕС. Сегодня на первом этапе решают, должно ли дело рассматриваться в бельгийском суде или оно находится в компетенции Европейского суда юстиции.