Украину продолжают вооружать со всех сторон. Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС оперативно поставить еще оружия в страну. Урсула фон дер Ляйен также отметила, что Киев должен получить все то, что ему нужно, без различий тяжелое или легкое вооружение. К слову, 17 апреля в Украину прибыла очередная партия оружия из США.