Глава Еврокомиссии против немедленного отказа от российской нефти

Мы всегда должны находить правильный баланс, чтобы не слишком навредить нашей экономике, потому что это сильнейший рычаг против путинской агрессии. Возьмем, например, нефть. Мы должны быть осторожными, потому что при немедленном полном отказе от поставок, он мог бы направить нефть, которую не продал Евросоюзу, на мировой рынок, где поднялись бы цены, и продать ее дороже. И это бы наполнило его военную казну. Мы должны действовать стратегически в этом отношении. Важно, чтобы мы убедились, что мы опустошаем его военную казну.

Урсула Фон Дер Ляйен, председатель Европейской комиссии