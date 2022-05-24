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Глава Еврокомиссии против немедленного отказа от российской нефти
Заоблачные цены на электроэнергию, подорожание коммунальных услуг и дефицит топлива на заправках. Антироссийские санкции обходятся Европе слишком дорого. Страдают от действий властей простые жители.
США намерены высвободить топливо из резервов
Для снижения цен на рынке Вашингтон рассматривает возможность высвободить дизельное топливо из резервов - сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
Болгария слишком поспешила отказаться от расчетов за российский газ в рублях, признал глава Минэнерго страны. Он отметил: София намерена получить комментарии от Брюсселя о механизме работы санкций и выяснить, действительно ли необходим отказ от расчетов в нацвалюте.
В Еврокомиссии передумали запрещать российскую нефть
А глава Еврокомиссии тем временем запрещать российскую нефть передумала. Ссылается на то, что отказ якобы "поможет Путину".
Мы всегда должны находить правильный баланс, чтобы не слишком навредить нашей экономике, потому что это сильнейший рычаг против путинской агрессии. Возьмем, например, нефть. Мы должны быть осторожными, потому что при немедленном полном отказе от поставок, он мог бы направить нефть, которую не продал Евросоюзу, на мировой рынок, где поднялись бы цены, и продать ее дороже. И это бы наполнило его военную казну. Мы должны действовать стратегически в этом отношении. Важно, чтобы мы убедились, что мы опустошаем его военную казну.
Не намерена мерзнуть Греция. По сообщениям СМИ, все греческие импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты Газпрому.
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