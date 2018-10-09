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Глава Еврокомиссии спародировал танец Терезы Мэй

Выступая в Брюсселе, Жан-Клод Юнкер воспользовался заминкой звукорежиссеров, которые не успели вовремя выключить музыку перед началом его речи, чем вызвал в зале аплодисменты.

Официальный представитель Юнкера категорически опроверг, что президент Еврокомиссии передразнивал британского премьера. По его словам, это была лишь импровизация. Неповторимая импровизация.

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