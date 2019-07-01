Глава Европейского совета приостановил работу экстренного саммита ЕС, который начался в Брюсселе. Главной целью форума является согласование кандидатур на ключевые посты сообщества. Однако переговоры не задались, и Дональд Туск принял решение провести двусторонние консультации по кандидатурам в европейские институты. Форум работу пока не возобновил. Достичь компромисса необходимо до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва - 2 июля.



