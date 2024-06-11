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Глава Евросовета хочет исключить председателя Еврокомиссии из числа участников встречи, на которой обсудят ключевые должности в руководстве сообщества
Глава Евросовета Шарль Мишель хочет исключить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из числа участников встречи, на которой лидеры ЕС будут обсуждать ключевые должности в руководстве сообщества. Об этом сообщает европейская версия газеты Politico.
Исторические выборы в Европарламент могут существенно повлиять на будущий состав Еврокомиссии - исполнительного органа ЕС, в частности, на кандидатуру ее председателя. Сколь победоносно Урсула фон дер Ляйен провозглашала будущее сильной Европы, но тучи над ее головой сгущаются.
Потому понятна излишняя политическая активность Урсулы: 11 июня она заявила, что Евросоюз до конца месяца начнет переговоры о приеме Украины в свои ряды. Тему приглушили до евровыборов, чтобы не испортить результаты проукраинских партий.
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