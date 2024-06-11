Глава Евросовета хочет исключить председателя Еврокомиссии из числа участников встречи, на которой обсудят ключевые должности в руководстве сообщества

Глава Евросовета Шарль Мишель хочет исключить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из числа участников встречи, на которой лидеры ЕС будут обсуждать ключевые должности в руководстве сообщества. Об этом сообщает европейская версия газеты Politico.

Исторические выборы в Европарламент могут существенно повлиять на будущий состав Еврокомиссии - исполнительного органа ЕС, в частности, на кандидатуру ее председателя. Сколь победоносно Урсула фон дер Ляйен провозглашала будущее сильной Европы, но тучи над ее головой сгущаются.