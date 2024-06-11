ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Глава Евросовета хочет исключить председателя Еврокомиссии из числа участников встречи, на которой обсудят ключевые должности в руководстве сообщества

Глава Евросовета Шарль Мишель хочет исключить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из числа участников встречи, на которой лидеры ЕС будут обсуждать ключевые должности в руководстве сообщества. Об этом сообщает европейская версия газеты Politico.

Исторические выборы в Европарламент могут существенно повлиять на будущий состав Еврокомиссии - исполнительного органа ЕС, в частности, на кандидатуру ее председателя. Сколь победоносно Урсула фон дер Ляйен провозглашала будущее сильной Европы, но тучи над ее головой сгущаются.

Потому понятна излишняя политическая активность Урсулы: 11 июня она заявила, что Евросоюз до конца месяца начнет переговоры о приеме Украины в свои ряды. Тему приглушили до евровыборов, чтобы не испортить результаты проукраинских партий.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все