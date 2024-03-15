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Глава французского МВД чудом избежал суда Линча на Мартинике
На Мартинике на кортеж главы МВД Франции неожиданно напали участники здешних протестов, периодически перерастающих в настоящие бунты. Власти быстро мобилизовали спецназ, высокопоставленного чиновника удалось защитить, хотя его машину серьезно повредил град камней.
На Мартинике продолжается гражданский конфликт, вызванный серьезными экономическими проблемами региона: на острове высокая безработица, а бесконечные ковидные карантины подкосили туристическую отрасль.
В этом заморском департаменте также силен сепаратизм, ведь Мартиника остается одним из последних колониальных владений Франции. Париж пытается сбить накал противостояния полицейскими репрессиями, но активность недовольных регулярно проявляется в погромах, а также нападениях на видных госчиновников.
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