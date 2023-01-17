Глава французской партии "Республиканцы" выступает против поставок тяжелой техники Киеву

Глава французской партии "Республиканцы" Эрик Сьотти выступает против поставок Украине тяжелой военной техники. Об этом он заявил во время выступления на телеканале BFM, информирует TАСС.

"Я не сторонник отправки тяжелой техники (Украине) на этом этапе", - отметил политик.

Ранее Министерство вооруженных сил Франции распространило заявление о том, что в Украину в течение двух месяцев будут поставлены колесные танки AMX-10 RC.

12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти расценивают планы Франции поставить тяжелую бронетехнику Киеву как необдуманный и безответственный шаг, способствующий дальнейшей эскалации.