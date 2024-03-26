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Глава ФСБ России: Несмотря на то что теракт готовили радикалы-исламисты, способствовали спецслужбы Украины

Спасатели завершили разбор завалов в "Крокус Сити Холле". Специалисты полностью ликвидировали последствия пожара, дальше работы будут идти с помощью инженерной техники. Разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций. По последним данным, в теракте пострадал 121 человек, 91 человек госпитализирован, выписаны 30. Число погибших выросло до 139. Пока удалось установить личности 95 человек.

Теракт в России: за атакой стоят западные спецслужбы

По первоначальным данным, к бойне причастны Вашингтон, Лондон и Киев. Несмотря на то что теракт готовили радикалы-исламисты, способствовали этому именно спецслужбы Украины - уверен глава ФСБ России.

Акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, а сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение. Мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны в подготовке этой акции. Они готовились к этому, будем так говорить. Они готовились, потому что эта группа уходила в Украину.
Александр Бортников, директор ФСБ России

Бортников также отметил, что на данный момент по делу о теракте задержаны 11 человек. С ними ведется активная работа. При этом круг выявленных пособников, которые принимали участие в подготовке атаки, с ходом следствия будет расширяться.

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