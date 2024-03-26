Глава ФСБ России: Несмотря на то что теракт готовили радикалы-исламисты, способствовали спецслужбы Украины

Акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, а сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение. Мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны в подготовке этой акции. Они готовились к этому, будем так говорить. Они готовились, потому что эта группа уходила в Украину.

Александр Бортников, директор ФСБ России