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Глава ФСБ России: Несмотря на то что теракт готовили радикалы-исламисты, способствовали спецслужбы Украины
Спасатели завершили разбор завалов в "Крокус Сити Холле". Специалисты полностью ликвидировали последствия пожара, дальше работы будут идти с помощью инженерной техники. Разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций. По последним данным, в теракте пострадал 121 человек, 91 человек госпитализирован, выписаны 30. Число погибших выросло до 139. Пока удалось установить личности 95 человек.
Теракт в России: за атакой стоят западные спецслужбы
По первоначальным данным, к бойне причастны Вашингтон, Лондон и Киев. Несмотря на то что теракт готовили радикалы-исламисты, способствовали этому именно спецслужбы Украины - уверен глава ФСБ России.
Акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так, естественно, способствовали западные спецслужбы, а сами спецслужбы Украины к этому имеют непосредственное отношение. Мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны в подготовке этой акции. Они готовились к этому, будем так говорить. Они готовились, потому что эта группа уходила в Украину.
Бортников также отметил, что на данный момент по делу о теракте задержаны 11 человек. С ними ведется активная работа. При этом круг выявленных пособников, которые принимали участие в подготовке атаки, с ходом следствия будет расширяться.
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