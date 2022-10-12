Глава Газпрома заявил, что города Европы рискуют в буквальном смысле замерзнуть

Глава Газпрома Алексей Миллер сегодня заявил, что ряд европейских городов рискует в буквальном смысле замерзнуть, если власти ЕС сохранят приверженность нынешней энергетической стратегии. Чтобы случилась катастрофа, достаточно, чтобы сильные холода пришли пусть даже ненадолго. В целом, полагает Миллер, ЕС зиму переживет, однако это дорого обойдется большинству государств Евросоюза. Нынешних запасов на весь период холодов, скорее всего, не хватит. Избежать сложностей можно было бы просто - не разрывать отношений с Газпромом. Однако европейцы заняты обсуждением потолка цен на газ вместо выстраивания партнерских отношений.