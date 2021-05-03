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Глава Госдепа: США забывают, зачем ввели войска в Афганистан
"Доноры демократии" - Соединенные Штаты - забыли, зачем ввели войска в Афганистан 19 лет назад. В этом признался глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS News. Госсекретарь отметил, что американцы уходят из Афганистана: полное завершение вывода ожидается в сентябре. Если верны утечки информации, то представители Пентагона заключили с талибами на ближайшие месяцы пакт о ненападении. В качестве объектов атак боевики не должны выбирать американских военных и их базы, но могут направить свои усилия на операции против афганских правительственных сил.
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