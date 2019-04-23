Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередных президентских выборах

Голосование ранее было назначено на 9 июня. Кандидатуру Токаева на высший пост в ходе съезда партии "Нур Отан" выдвинул первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Действующий глава государства согласился принимать участие в выборах. Согласно соцопросам, 40 % респондентов считают Токаева одним из лучших кандидатов на должность президента. Напомним, досрочные выборы в регионе назначили после отставки Нурсултана Назарбаева, которая состоялась 19 марта.