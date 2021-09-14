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Глава Комитета по иностранным делам сейма Литвы Ж. Павиленис предложил учредить должность постоянного представителя при Конгрессе США
Американские депутаты влияют на жизнь в Литве больше, чем депутаты, выбранные народом. Неоднозначная риторика звучит в заявлении главы Комитета по иностранным делам сейма Литвы.
Жигимантас Павиленис предложил учредить должность постоянного представителя при Конгрессе США, ведь в стране "есть национальные парламенты, влияние которых на судьбу и интересы Литвы чаще бывает даже больше, чем Европарламента". Депутаты сейма решение поддержали, а вот почему судьбу нашей "независимой" прибалтийской соседки определяет американский парламент, не уточнили.
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