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Глава контрразведки Германии уходит в отставку
Утратил доверие. Из-за антимигрантских беспорядков в Хемнице глава контрразведки Германии Ханс-Георг Маасен уходит в отставку. Такое решение было принято правительством страны на фоне критики со стороны общественности. Это случилось из-за его реакции на недавние волнения. В конце августа был убит 35-летний немец. По подозрению в преступлении задержали иракца и сирийца. Это привело к многотысячным митингам. Прошли акции крайне правых, связанные с миграционной политикой властей, однако Маасен выразил сомнения в том, что иностранцев в городе действительно преследуют. Именно это и послужило поводом для многочисленных призывов его уволить, обращенных к канцлеру Ангеле Меркель.
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