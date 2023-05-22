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Глава МАГАТЭ: Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС "крайне нестабильная"
Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС "крайне нестабильная". Об этом заявил глава МАГАТЭ.
Сегодня утром станция потеряла внешнее электроснабжение. Специалистам пришлось подключить АЭС к резервному питанию. На этом фоне Рафаэль Гросси призвал стороны конфликта заключить соглашение по ее защите.
При этом в материале газеты TheWashington Post говорится, что в настоящее время глава МАГАТЭ разрабатывает соответствующий план действий, но Киев не хочет идти ни на какие переговоры. Об этом свидетельствуют утекшие в Сеть документы Пентагона.
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