Глава МИД: Бразилия готова поддерживать усилия по урегулированию на Украине

Бразилия готова присоединиться к странам, которые контактируют со сторонами конфликта на Украине для его урегулирования, а также настаивает на переговорах между Москвой и Киевом, заявил глава бразильского МИД Мауру Виейру. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы настаиваем на том, что необходимо сесть и вести переговоры. Мы готовы присоединиться к другим странам, которые контактировали с обеими сторонами, и продвигать некий вид обсуждений, которые приведут к прекращению огня, приведут к переговорам о мире", - заявил Виейру американскому телеканалу CNN.

Бразильский министр также отметил, что страна не пытается настроить Россию или Украину против друг друга, а "пытается убедить эти две страны" в необходимости вести переговоры.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.

Британская газета Financial Times со ссылкой на главу бразильского МИД Мауру Виейру отмечала, что Лула да Силва хочет предложить создание "мирного клуба " с участием Китая для разрешения конфликта на Украине.