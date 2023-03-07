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Глава МИД Эстонии призвал ЕС снизить потолок цен на российскую нефть
Эстония призывает снизить ценовой потолок на российскую нефть. Причем аргументирует это невысокой ценой для страны. Глава МИД заявил, что это надо сделать, чтобы не дать Москве "получить дополнительную выгоду". Поэтому нефть должна стоить не 60, а не более 30 долларов за баррель до конца марта. Помимо прочего, глава эстонского ведомства сообщил о необходимости продолжать "дружеское давление" на соседние с Россией страны.
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