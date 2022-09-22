Глава МИД Китая Ван И: Пекин не будет бездействовать в отношении конфликта на Украине

Китай заявил, что не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине. Об этом сообщилисточник РИА Новости.

Пекин ни в коем случае не станет обострять конфликт на Украине, но при этом не хочет наблюдать за ним со стороны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, в этом противостоянии наблюдается тенденция расширения и затягивания. Он отметил, что негативное воздействие конфликта становится все более серьезным, и назвал главными приоритетами прекращение огня и мирное урегулирование.

При этом глава МИД подчеркнул, что "Китай не будет безучастным наблюдателем и тем более не станет подливать масла в огонь, а продолжит играть свою роль".