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Глава МИД Китая Ван И: Пекин не будет бездействовать в отношении конфликта на Украине
Китай заявил, что не будет безучастным наблюдателем конфликта на Украине. Об этом сообщилисточник РИА Новости.
Пекин ни в коем случае не станет обострять конфликт на Украине, но при этом не хочет наблюдать за ним со стороны, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По его словам, в этом противостоянии наблюдается тенденция расширения и затягивания. Он отметил, что негативное воздействие конфликта становится все более серьезным, и назвал главными приоритетами прекращение огня и мирное урегулирование.
При этом глава МИД подчеркнул, что "Китай не будет безучастным наблюдателем и тем более не станет подливать масла в огонь, а продолжит играть свою роль".
"В то же время мы поддерживаем ЕС и ведущие европейские страны в том, чтобы они продолжили активное посредничество и прилагали все усилия для достижения мира", -сказал Ван И.
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