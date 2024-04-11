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Глава МИД Польши: Евросоюз намерен сформировать силы быстрого реагирования

Варшава вновь анонсировала создание "Европейского легиона". Глава МИД Польши сообщил, что Евросоюз намерен сформировать силы быстрого реагирования. Сикорский поясняет: потребность в создании новой военной структуры на территории Европы возникла из-за противостояния США и КНР.

В данный момент Вашингтон уделяет этому вопросу много внимания, поэтому странам региона не стоит рассчитывать на помощь союзника в случае нападения. Вместо этого ЕС придется "возложить на себя большую часть военного бремени", резюмировал польский министр.

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