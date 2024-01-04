Глава МИД Польши призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по России

Забеспокоились о помощи Незалежной и в Варшаве. На этот раз новоиспеченный глава МИД Польши Сикорский призвал передать Украине ракеты большой дальности для ударов по России. И потребовал ужесточения санкций против Москвы. Такой ответ он назвал "языком, понятным Путину". Соответствующее воззвание, по европейской традиции, политик опубликовал в социальных сетях.