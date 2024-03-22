Глава МИД Польши: США знали о подготовке диверсии на "Северных потоках"

Власти США знали о готовящейся диверсии на газопроводах "Северный поток" - об этом заявил министр иностранных дел Польши. У Вашингтона была предварительная информация, и этому делу не препятствовали.

Сикорский не скрывает своего отношения к диверсии на газопроводах. В сентябре 2022 года еще не занимая пост главы МИД, он написал в соцсети Х - под снимком с места аварии комментарий: "Мелочь, а приятно. Спасибо, США". А позже разместил в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить "Северный поток - 2".