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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на украинское агентство УНН.
Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук рассказал в Facebook о поступлении заявления об отставке от главы украинского МИД Кулебы. Отмечается, что его заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний парламента Украины.
Днем ранее, 3 сентября, заявления об отставке подали министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук, отмечает ТАСС. Кроме того, Владимир Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности замглавы своего офиса.
Фото: ТАСС
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