Глава МИД Великобритании призвал Киев бить по России

По фактупланы Запада в Украине терпят фиаско. А потому Вашингтон и Лондон начинают нервно разжигать весь регион. И если раньше мы говорили, что маски сброшены. То сейчас уже прекрасно понимаем их истинные цели и задачи. Более того, англосаксы уже сами все говорят в открытую. Глава МИД Британии в интервью Reuters заявил, что у Украины есть право наносить удары британским оружием по целям внутри России. Материал опубликовали накануне, но вскоре срочно отозвали - для пересмотра некоторых деталей. Столь явная агрессия Кэмерона смутила редакцию. Впрочем, позже то же самое интервью вновь появилось на сайте Reuters, как и обещание Лондона продолжить оказывать помощь Украине на сумму в 4 млрд долларов.