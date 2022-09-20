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Глава МИД Венгрии: ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций
Это сродни самоубийству, но ЕС задумывается об очередном пакете санкций против России, загоняя свою экономику на самое дно. Голосом разума среди еврочиновников выступают политики Венгрии. Евросоюз должен прекратить разговоры о новом пакете ограничений, заявил глава МИД страны.
Только ленивый не заметил, что влияние санкций на ситуацию в ряде стран оказалось серьезнее, чем влияние конфликта в Украине.
Санкционные последствия (инфляция и стремительный рост цен на энергоносители) куда более болезненны для Европы, чем для России.
ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций и указания на те меры, которые сделают еще глубже кризис с поставками энергоносителей.
Канцлер Австрии против новых антироссийских санкций
Было бы ошибкой думать о новых санкциях против России. В этом убежден и канцлер Австрии Карл Нехаммер. На Западе постепенно стали проявляться признаки усталости от постоянных санкций, а люди попросту разочарованы тем, что все меры не привели ни к какому результату, заявил Нехаммер на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.
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