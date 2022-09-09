Глава Министерства окружающей среды Молдовы ушла в отставку из-за скандала

Правительственные потери на фоне топливного кризиса. В Молдове глава Министерства окружающей среды отправилась в отставку. Причиной стала нерасторопность главы ведомства. До 1 сентябряоно должно было создать сайт, где граждане страны могли бы найти полную информацию о покупке дров на зиму.



Из-за роста цен на газ и нефть вследствие антироссийских санкций для большинства молдован обычный способ отопления домов оказался неподъемным. На этом фоне значительно увеличился спрос на дрова со стороны населения.