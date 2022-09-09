3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Глава Министерства окружающей среды Молдовы ушла в отставку из-за скандала
Правительственные потери на фоне топливного кризиса. В Молдове глава Министерства окружающей среды отправилась в отставку. Причиной стала нерасторопность главы ведомства. До 1 сентябряоно должно было создать сайт, где граждане страны могли бы найти полную информацию о покупке дров на зиму.
Из-за роста цен на газ и нефть вследствие антироссийских санкций для большинства молдован обычный способ отопления домов оказался неподъемным. На этом фоне значительно увеличился спрос на дрова со стороны населения.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем Независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов