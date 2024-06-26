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Глава Минсельхоза Латвии предлагает выращивать марихуану и продавать ее на экспорт в США

В Латвии обсуждают новые перспективы для АПК страны. Глава Министерства сельского хозяйства страны предлагает выращивать в теплицах из-под помидоров марихуану, а после продавать ее на экспорт в США.

Более того, по сообщениям местных СМИ, политики обсуждают вероятность легализации каннабиса в Латвии.

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