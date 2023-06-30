Глава Минсельхоза Германии распорядился полностью запретить употребление мяса

Министр сельского хозяйства Германии во вверенном ему ведомстве распорядился полностью запретить употребление мяса. Речь идет о столовой министерства, а также о трапезах в ходе официальных мероприятий. Причем целью является не экономия: министр требует, чтобы продукты, которые станут использоваться, были органическими, то есть существенно более дорогими. Глава аграрного ведомства Германии большой оригинал: именно он предложил немцам употреблять не более 10 граммов мяса в день в целях климатической нейтральности, разумеется. Кроме того, в прошлом году министр предлагал бороться с энергетическим кризисом посредством отказа от животной пищи.