Глава миссии МАГАТЭ стал свидетелем опасных обстрелов на Запорожской АЭС

Мир следит за ситуацией на Запорожской атомной электростанции. При этом глава миссии МАГАТЭ стал свидетелем опасных обстрелов этого объекта. По его словам, физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз. Сейчас принято решение, что два представителя МАГАТЭ останутся на электростанции на постоянной основе.