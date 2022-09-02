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Глава миссии МАГАТЭ стал свидетелем опасных обстрелов на Запорожской АЭС
Мир следит за ситуацией на Запорожской атомной электростанции. При этом глава миссии МАГАТЭ стал свидетелем опасных обстрелов этого объекта. По его словам, физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз. Сейчас принято решение, что два представителя МАГАТЭ останутся на электростанции на постоянной основе.
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И что совсем необычно - Генштаб ВСУ сегодня сам признал, что именно украинские войска наносили удары по району, где расположена атомная электростанция. В связи с ситуацией вокруг АЭС Москва запросила заседание Совбеза ООН на 6 сентября. Там должен выступить с докладом глава МАГАТЭ.
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