Глава миссии МВФ: Литве пора провести структурную реформу пенсионной системы

Литве пора провести структурную реформу пенсионной системы из-за стареющего населения. Об этом заявил глава миссии МВФ Борха Грасия. Он отметил, что в этом году в Литве впервые количество выходящих на пенсию превысит число новых работников на рынке труда.

По прогнозу, к 2030 году количество трудящихся в балтийской республике уменьшится с 1,8 млн до 1,3 млн. На них ляжет бремя оплаты большей части пенсий, что потребует перераспределения средств государственного бюджета.