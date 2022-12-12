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Глава миссии ООН призвала к сдержанности и деэскалации в Косово
Глава Миссии ООН в Косово (МООНК) Каролина Зиаде выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на севере Косово, призвала к сдержанности и деэскалации, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак. Об этом пишет РИА Новости.
"Глава Миссии ООН в Косово (МООНК) Каролина Зиаде выразила серьезную обеспокоенность в связи с хрупкой ситуацией в сфере безопасности на севере Косово. В Twitter она отметила, что провокационные действия, которые ведут к эскалации (в том числе против миссии ЕС), неприемлемы", - сказал Хак.
"Она заявила, что крайне важно, чтобы политический процесс возобновился как можно скорее и в духе доброй воли с целью достижения долгосрочных решений. И с этой целью она повторила призыв к деэскалации и сдержанности. И мы поддерживаем ее в этом призыве", - добавил он.
Фото:© AP
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