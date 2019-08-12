Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру поселить мигрантов у себя на вилле

"Так забирайте их в Голливуд!" Матео Сальвини предложил Ричарду Гиру поселить мигрантов у себя на вилле. Так резко глава МВД Италии отреагировал на призывы американского актера найти порт для судна с нелегалами. Напомним, оно уже почти неделю находится в Средиземном море. Власти не дают кораблю, на борту которого 160 человек, войти в территориальные воды Италии.