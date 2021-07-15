Глава МВД Украины ушел в отставку по требованию посольства США?

Верховная рада Украины утвердила отставку министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Его уход еще несколько дней назад казался невозможным - за последние 7 лет чиновника-олигарха никто не трогал. Аваков единолично контролировал подразделения Нацгвардии. Его также считали куратором многочисленных нацистских группировок, которые безнаказанно нападали на журналистов и представителей оппозиции, забрасывали коктейлями Молотова редакции телеканалов, совершали убийства неугодных властям деятелей. На заседании правительства в присутствии президента Аваков мог запросто бросить стакан в своего оппонента.