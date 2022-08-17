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Глава нацбанка Польши обвинил Германию в намерении отобрать польские земли
Глава польского Нацбанка в своем интервью "Газете Польской" обвинил Германию в реваншизме. По мнению главного банкира, немцы добиваются включения Польши в еврозону и экономического ее порабощения. После этого для Германии будет только делом техники вернуть себе Восточную Пруссию, потерянную по итогам Второй мировой войны.
Надо сказать, польские политики последнее время совершенно перестали контролировать свое красноречие. Лет 40 тому назад подобные высказывания стали бы причиной острого конфликта между Берлином и Варшавой. Однако теперь их, скорее всего, никто не заметит: иначе бы Берлину, Москве, Минску пришлось бы каждый день десятками направлять полякам дипломатические ноты по поводу чуть ли не каждого газетного материала международной тематики.
Фото: Pexels.com
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