Глава офиса Зеленского заявил о наступлении критического момента для Украины

Критический момент наступает для Украины на фоне нехватки вооружений в украинской армии и продолжающихся в американском конгрессе обсуждений по вопросу выделения пакета помощи для Киева. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, пишет ТАСС.

"Я очень надеюсь, что он [законопроект о выделении помощи Украине со стороны США] будет принят в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту", - сказал он в интервью газете Politico. По словам Ермака, Украине, в частности, "критически необходимы" дополнительные системы противовоздушной обороны, а также ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

"Проблема для нас - это время. Я хочу подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет [помощи от США] был одобрен в этом месяце", - еще раз отметил он.

Американская администрация ранее направила в конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около 106 млрд долларов. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.

В Киеве неоднократно заявляли, что ВСУ сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом. Власти страны просят союзников увеличивать и ускорять поставки вооружений, а также пытаются переложить на них ответственность за провалы украинских войск. В свою очередь западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах.