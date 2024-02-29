Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил, что в случае поражения Украины в текущем конфликте может начаться военное противостояние между НАТО и Россией. Об этом он заявил на слушаниях в палате представителей, пишет БЕЛТА.



По мнению министра, если Украина потерпит поражение, НАТО, вероятно, начнет противостояние с Россией. Остин также выразил беспокойство по поводу сообщений о продвижении российских войск на фронте.



На Западе все чаще обсуждают возможность прямого вооруженного конфликта между НАТО и Россией. Москва заявляет, что НАТО стремится к конфронтации, и считает, что дальнейшее расширение альянса не улучшит безопасность Европы. В то же время в Кремле отмечают, что Россия не является угрозой для стран НАТО, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасны для ее интересов. Россия готова к диалогу на равных условиях, но призывает Запад отказаться от милитаризации континента.



По заявлению Кремля, западная военная помощь усугубляет конфликт в Украине и делает транспорт с оружием легальной целью для российской армии.