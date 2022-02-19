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Глава Пентагона во время визита в Литву: Штаты готовы прислать еще тысячи военных на восточный фланг НАТО

Параллельно США еще продолжают пичкать Восточную Европу летальным оружием и воинским контингентом. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Литву заверил, что Штаты готовы прислать еще тысячи военных на восточный фланг НАТО. И это учитывая, что Вашингтон накануне уже отправлял дополнительный контингент в регион. Ранее сотни американских солдат приехали в Румынию и Польшу.

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