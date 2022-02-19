3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Глава Пентагона во время визита в Литву: Штаты готовы прислать еще тысячи военных на восточный фланг НАТО
Параллельно США еще продолжают пичкать Восточную Европу летальным оружием и воинским контингентом. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита в Литву заверил, что Штаты готовы прислать еще тысячи военных на восточный фланг НАТО. И это учитывая, что Вашингтон накануне уже отправлял дополнительный контингент в регион. Ранее сотни американских солдат приехали в Румынию и Польшу.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все